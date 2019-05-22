На Урале третьи сутки ищут двух пропавших детдомовцев

Третьи сутки в Свердловской области ищут двух воспитанников детского дома из Верхнего Тагила – 15-летнего Андрея Т. И 16-летнего Максима Р. Они сбежали 19 мая. При этом ранее они уже сбегали, когда жили в детдоме в Новоуральске. «По предварительной информации, юноши покинули Верхний Тагил, уйдя в сторону Кировграда, Новоуральска и поселка Нейво-Рудянки», – сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Поиски в этих населенных пунктах результата не дали. Следователи полагают, что подростки могли добраться до Екатеринбурга, чтобы заниматься попрошайничеством. Предполагается, что они могут находиться в местах массового пребывания. По данному факту проводится доследственная проверка Кировградским отделом СУ СКР по Свердловской области.

Всех, кто владеет информацией о возможном местонахождении подростков, просят обращаться по телефонам 8(34357)3-37-84, 8-962-323-00-07.

Екатеринбург, Елена Сычева

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