Предприниматель рассказал о юристах, которые придумали сравнительно честный способ отъема денег у бизнеса

Екатеринбургский предприниматель Анатолий Павлов рассказал о схеме легкого заработка, которую изобрели уральские юристы. Они подают массовые иски в суд на производителей продуктов питания по надуманным поводам, но на небольшие суммы – такие, которые бизнесменам проще заплатить, чем вступать в тяжбу.

«Например, вы спали на последних партах в юринституте. И потом как-то лениво работать. А деньги в «Танках» и барах хочется тратить. Что вы делаете? Схема: 1. Заходим в любой супермаркет. 2. Фотографируем все продукты питания с хорошим разрешением. 3. Пишем иски в суд по надуманным темам ко всем производителям «О нарушении прав потребителей» (там пошлина не нужна). 4. Заявляем небольшую сумму иска (не более 5 000 рублей), чтоб затраты на юриста неоправданны были. 5. Один из десяти производителей точно не запарится и спокойно отдаст 5 000 рублей. 6. И так – раз в неделю... 7. Профит», – написал Павлов в своем фейсбуке.

По его словам, такой иск получила его компания. «Например, этикетка, на взгляд истца, не соответствует «...нормативам «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых» (СанПин 1.2.1253-03)», – написал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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