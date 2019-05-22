Фонтаны, бантики и пиво: школьники отмечают Последний звонок (ФОТО)

Выпускники школ Екатеринбурга сегодня отмечают Последний звонок – он прозвенел для 13 586 девятиклассников и 6 480 одиннадцатиклассников.

Почти бывшим ученикам повезло с погодой – к середине дня немного потеплело, выглянуло солнце. Ребята гуляют по паркам, но купание в фонтанах вряд ли состоится, все-таки для этого погода неподходящая.

Некоторые перебрались в сквер, где совсем недавно проходили акции протеста против строительства храма.

Но многие гуляют по Плотинке.

Пока в целом Последний звонок проходит спокойно, «пьяных бантиков» на улице нет, но часть учеников отмечают праздник алкоголем.

Добавим, уже совсем скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены. С 27 мая начинается основной период сдачи ЕГЭ, аттестация для девятиклассников начнется еще раньше, основной этап – с 24 мая.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

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