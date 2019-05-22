Стройотряды отметят юбилей Академического района студенческим фестивалем

В Академическом 26 мая состоится «Звездный фестиваль», посвященный вузовским стройотрядам. Десять лет назад в будущем восьмом районе Екатеринбурга были сданы первые жилые дома. Поэтому праздник совместит две даты – юбилей микрорайона и 60-летие студенческих отрядов России.

Ожидается, что в фестивале примет участие около тысячи человек. «Звездный» откроется конкурсом приветствий. Затем участников ждет большая спортивная программа – эстафета, соревнования по армрестлингу и гиревому спорту, перетягивание каната и другие состязания. В арт-программу включены конкурс «Уличные танцы» и песенный конкурс «Весенняя Знаменка».

Фестиваль пройдет у памятного знака студенческим отрядам, который расположен в центре квартала между улицами Краснолесья, Шаманова и де Геннина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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