В Березовском образовался 30-метровый провал – неподалеку от жилых домов (ФОТО, ВИДЕО)

В Березовском ведутся работы по устранению обвала, который произошел возле частного сектора на улице Клары Цеткин. Местные жители говорят, раньше углубление в земле достигало около 100 метров в глубину, и было предназначено для добычи золота. В конце 90-х воронку засыпали. Заваливали яму не только грунтом, но и мусором.

Огромный провал в Березовском

По словам горожан, в прошлом году на месте воронки появилось небольшое углубление в земле, которое засыпали и сравняли. 11 мая произошел обвал, теперь глубина ямы достигает примерно 30 метров. «Есть вероятность дальнейшего обрушения, потому что от воронки уже расходятся в разные стороны трещины. И особую опасность представляют трещины для близлежащих жилых домов. Вроде как земля муниципальная, но поскольку «Березовский рудник» взял на себя обязательства за предыдущие 200 с лишним лет деятельности предприятия, то он помогает администрации», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» экоактивист, местный житель Сергей Стуков.

Информацию о том, что рекультивацией воронки занимается «Березовский рудник», подтвердили и в пресс-службе Березовской администрации. На данный момент рабочие засыпали песком примерно 1/3 воронки. Опасная территория отмечена лентой и предупреждающими знаками.

В Березовском больше двух сотен лет добывают золотосодержащую руду. И появившаяся на месте добычи яма – не единственная. По словам Сергея Стукова, в историческом центре в районе улиц Карла Маркса и Советской есть воронка, которая существует больше 100 лет. А глубина обвала достигает свыше полусотни метров. Рядом находится частный сектор, гаражи и мечеть. Большая яма ничем не огорожена. Сейчас углубление в земле играет роль несанкционированной свалки, куда горожане сваливают строительный и бытовой мусор. Местные говорят, они давно хотели, чтобы данный участок рекультивировали, а на его месте появился новый сквер.

На Урале обвалами на жилой территории прославился город Березняки в Пермском крае, где активно добывали калий и магний. В октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия» в Березниках произошла авария. В июле 2007 года в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов. В результате, людей с опасной для жизни территории пришлось переселять. По данным Интерфакса, всего из зоны техногенной аварии необходимо переселить более 14 тыс. человек. Переселение происходит при помощи социальных выплат. «На сегодня уже почти 11,5 тыс. человек получили выплаты, более 4,3 тыс. человек переехали в новое жилье. До конца этого года планируется представить соцвыплаты еще 2 722 березниковцам. Таким образом, соцвыплатами будут обеспечены все жильцы, проживающие в аварийном фонде, признанном таковым до 2019 года», – пишет издание.

Березовский, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Березовский. Другие новости 22.05.19

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