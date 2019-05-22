«Урал» снова проиграл «Локомотиву» в финале Кубка России

Екатеринбургский «Урал» проиграл финал Кубка России московскому «Локомотиву». Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный гол забил Дмитрий Баринов на 27-й минуте матча.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра получилась на встречных курсах. В первом тайме безоговорочно доминировал «Локомотив», во второй части матча инициатива перешла к «Уралу». Екатеринбуржцы провели несколько опасных атак, на 60-й минуте Марко Араторе едва не сравнял счет, пробив мяч через себя, но чуть-чуть не попал в дальнюю «девятку». На последних минутах «оранжево-черные» продолжали штурмовать ворота москвичей, но успеха не добились. «Локомотив» стал восьмикратным обладателем Кубка России.

«Урал» дважды за последние три года доходит до финала турнира. В 2017 году соперником екатеринбуржцев также был «Локомотив». Тогда матч проводился в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт», москвичи победили со счетом 2:0. Та игра запомнилась драками на поле и беспорядками на фанатских трибунах. Сегодняшняя встреча между команда прошла спокойно и без каких-либо эксцессов.

Екатеринбург, служба информации

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