В уральском поселке пятеро подростков пострадали после взрыва газового баллона (ФОТО)

В поселке Малышева пятеро подростков получили ожоги после взрыва баллона с пропаном.

Баллон взорвался накануне вечером в гаражном боксе на улице Февральской. Подростки, мальчики 2002 и 2003 годов рождения, находились в гараже и решили с помощью огня его осветить. Раздался взрыв.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, мальчики самостоятельно обратились в больницу. В прокуратуре по Свердловской области отметили, что у подростков термические ожоги лица, кистей, волосистой части головы. В надзорном ведомстве выясняют тяжесть травм, а также – проводились ли какие-то профилактические мероприятия для детей накануне летних каникул.

Малышева, служба информации

Малышева. Другие новости 23.05.19

23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Урал» снова проиграл «Локомотиву» в финале Кубка России. / Сквер: слова и музыка протеста (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»