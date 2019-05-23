Чешская делегация посетила Екатеринбург и вспомнила события Гражданской войны

Председатель областного заксо Людмила Бабушкина встретилась с заместителем председателя сената парламента Чехии Милушей Горской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, госпожа Горска поздравила Людмилу Бабушкину с 25-летием законодательной власти в Свердловской области. Она также отметила, что в прошлом году Чешская Республика отметила 100-летие. Состоялось обсуждение исторических событий. Милуша Горска подчеркнула «важность сохранения исторической правды и необходимость работы с молодежью в данном направлении».

Нынешний визит на Урал чешской делегации, в состав которой вошли активисты Чехословацкого общества легионеров, связан с событиями времен Гражданской войны, с посещением памятных мест чехословацких легионеров.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов пригласил чехов принять участие во Всемирном дне городов, который под эгидой ООН пройдет в Екатеринбурге в октябре 2019 года. «Мы заинтересованы в развитии взаимодействия между нашими архивами и архивами Чешской Республики. Мы хотели бы получить фотографии, документы тех лет, которые касаются пребывания чехов на Урале в те годы», – сказал министр.

«Мы бережно относимся к истории нашего государства. Когда мы говорим о пересечении исторических событий с другими странами, мы не даем оценок, мы сохраняем историческую правду, чтобы трагические события не повторялись. Памяти чехословацких легионеров, погибших на Урале в начале ХХ века, посвящен мемориал на Михайловском кладбище Екатеринбурга. Из 400 захороненных легионеров пока не установлены имена 30, продолжается работа по поиску архивных материалов. Чехословацкие легионеры, находившиеся в Екатеринбурге, заложили основу чехословацкой государственности, внесли определенный вклад в развитие культуры Екатеринбурга. Мы делаем все для того, чтобы эта память сохранялась», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Добавим, что ввиду неоднозначности роли Чехословацкого корпуса в Гражданской войне, инициативы по установке ему памятников часто приводят к протестам местных жителей.

Екатеринбург, служба информации

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