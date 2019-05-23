«Газэнергобанк» стал участником Системы быстрых платежей

В конце февраля в России заработала Система быстрых платежей. Одним из первых кредитных учреждений, подключившихся к системе, стал СКБ-банк. Он вошел в число организаций, которые участвовали в создании концепции Системы быстрых платежей, все технологические процессы были внедрены до начала 2019 года. Благодаря этому клиентам СКБ-банка с первого дня работы системы был доступен полный функционал, дающий возможность и принимать, и отправлять платежи по номеру телефона.

С 20 мая этого года функционал стал доступен и клиентам «Газэнергобанка», он входит в группу СКБ-банка. При подключении к системе использовались технологии, ранее успешно реализованные в СКБ-банке, также была внедрена система криптографической защиты информации.

«Теперь у клиентов «Газэнергобанка» есть возможность совершать мгновенные платежи по номеру телефона в режиме 24/7. Отправить перевод можно с помощью онлайн-банка и мобильного приложения. Для клиентов «Газэнергобанка» при переводе до 6 тысяч рублей в сутки комиссия не взимается, свыше этого комиссия составит 1% от суммы перевода, но не более 300 рублей, – сообщили в пресс-службе банка. – В перспективе клиенты «Газэнергобанка» и других присоединившихся к Системе быстрых платежей банков смогут совершать оплату в торгово-сервисных предприятиях, в том числе – с использованием QR-кода».

Отмечается, что оператором и расчетным центром СБП является Банк России, все платежи обрабатываются в Национальной системе платежных карт. Сейчас в системе работают, с учетом присоединившегося банка, 13 кредитных организаций.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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