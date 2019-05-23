Свердловских лисиц накормят вакциной против бешенства

Завтра, 24 мая, в 10:00 в лесах охотничьего хозяйства Сысертского района около деревни Ольховка специалисты начнут раскладку вакцины для диких животных от бешенства. Вакцина будет раскладываться у нор лис.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте ветеринарии Свердловской области, благодаря регулярному проведению вакцинации диких животных от бешенства количество случаев заболевания в регионе с 2015 года сократилось в десять раз.

Напомним, одним из самых неблагоприятных по бешенству в Свердловской области был 2010 год. Тогда в 66 населенных пунктах на территории 17 муниципальных образований диагноз «бешенство» у животных был подтвержден в 68 случаях: у диких – 51, у домашних – 17. Бешенство регистрировалось у лис, волков, енотовидных собак, которые забегают в населенные пункты. Риску инфицирования при контакте с животными, у которых диагноз был подтвержден лабораторно, подверглось 85 человек.

Сысерть, служба информации

Сысерть. Другие новости 23.05.19

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