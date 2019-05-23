Аварий стало меньше, должников чуть больше – в Свердловской области подвели итоги отопительного сезона

Крупнейшие энергокомпании отчитались по итогам завершившегося отопительного сезона в Свердловской области.

Как отметил сегодня на пресс-конференции первый замминистра по ЖКХ Игорь Чикризов, погодные условия минувшей зимы были непростыми – сильный ветер и морозы создавали дополнительную нагрузку на объекты теплогенерации. Тем не менее, технологических аварий случилось меньше, чем в прошлом году – 200 сбоев, что на 19% ниже. Но в коммунальной инфраструктуре число аварий растет из-за большого износа сетей.

«Финансирование на летнюю ремонтную кампанию увеличено на 15%. Кроме того, в рамках инвестиционных программ и концессионных соглашений также заложены серьезные средства, которые позволят обеспечить подготовку к отопительному сезону. Я не могу сейчас сказать, что к сентябрю все будет исправлено. Но с каждым годом идет наращивание финансовых средств, и мы уверены, что задача будет решена», – отметил Чикризов. Также он добавил, что на энергетиках лежит большая ответственность за прохождение без аварий таких знаковых событий для Свердловской области как выставка «Иннопром» и саммит GMIS-2019.

Представители компаний подтвердили свою готовность к июльским мероприятиям и рассказали об основных затратах на инвестиционные программы. Так, «МЭС Урала» потратит на обслуживание и модернизацию электрических сетей более 1 миллиарда рублей, филиал «Свердловэнерго» вложит в инвестпрограмму 2,6 миллиардов рублей, «Облкоммунэнерго» – 670 миллионов рублей. Общие затраты компании «Т-плюс» (филиал ЕТК обеспечивает теплом весь Екатеринбург) составят 4,7 миллиарда рублей. Как пояснил главный инженер по генерации филиала «Свердловский» Павел Родин, 1,7 миллиарда рублей пойдет на ремонт сетей и объектов генерации, а 3 миллиарда будут направлены на инвестиционные задачи. Так, компания в этом году планирует перекладку 68 километров труб, закончить программу автоматизации теплопунктов и продолжить реализацию проекта «Умного теплоснабжения» в Екатеринбурге.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День» о том, поможет ли автоматизация снизить тариф за теплоэнергию, Павел Родин пояснил: «Львиная доля средств, заложенных в тариф, направляются на перекладку труб. Это нужно делать, чтобы снизить аварийность на сетях. Все остальные проекты – это внутренняя эффективность, перераспределение средств внутри компании. На сегодняшний день сейчас есть потери в результате несогласованных действий на этапе генерации тепла, передачи и потребления. Где-то перетопы зданий, где-то недотопы. Это тоже потеря денег, которые можно направить на реализацию инвестиционной программы. Проект автоматизации позволит избежать их».

При этом задолженность населения за коммунальные услуги практически не меняется. Как сообщил представитель свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Дмитрий Прилежаев, общий долг свердловчан за электроэнергию и тепло составляет 13 миллиардов рублей. Недоимки за теплоресурс удалось снизить на 700 миллионов, так как компания начала с прошлого года внедрять практику отключения от тепла должников, несмотря на погодные условия. На Екатеринбург приходится почти 5 миллиардов рублей задолженности. При этом основная часть дебиторки приходится на управляющие компании. Самые крупные должники из них – группа компаний «Ремстройкомплекс» и УК «Чкаловская. Полежаев отметил, что для борьбы с должниками среди населения разработана программа: от смс-оповещения и звонков до подачи судебных приказов о принудительном списании денег с банковской карты неплательщика.

Просрочка по электроэнергии держится на уровне прошлого года. Крупными должниками остаются муниципальные предприятия по тепло и водоснабжению в Реже, Красноуральске, Салде и Ивделе.

Новый День, Валентина Ярославцева

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