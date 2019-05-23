Свердловский облсуд признал врача виновным в смерти ребенка спустя восемь лет

Свердловский областной суд поставил точку в длительной судебной тяжбе между врачом и матерью погибшего ребенка. По решению суда больница выплатит пострадавшей стороне моральную компенсацию.

Трагедия случилась в Нижнем Тагиле в 2011 году. Трехлетний мальчик попал в инфекционную больницу с острым заболеванием. Ребенка принимала врач Светлана Кексель. Она предварительно поставила несколько диагнозов, в том числе «пневмония», и назначила лечение. Маленького пациента отправили для обследования и уточнения диагноза на рентген и консультацию к специалистам в соседнюю больницу. Как полагала Кексель, ребенок находился в состоянии средней тяжести. В той больнице мальчику поставили диагноз «острая пневмония». Обратно в инфекционку ребенок вернулся в состоянии клинической смерти, и медики не смогли спасти ему жизнь.

В больнице была проведена проверка, по результатам которой в отношении Светланы Кексель было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В 2017 году Тагилстроевский районный суд решил, что вина врача доказана: она недооценила тяжесть состояния пациента. Отправка ребенка на допобследование привела к потере времени, и не было назначено лечение, соответствующее тяжести болезни.

Суд приговорил Кексель к двум годам ограничения свободы, но она была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Также по решению районного суда ГБУЗ «Городская инфекционная больница Нижнего Тагила» должна была заплатить матери погибшего ребенка материальный ущерб в размере 27 275 рублей и моральный вред 6 миллионов рублей.

Этот приговор осужденная и больница обжаловали в Свердловском областном суде. В марте 2018 года апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор и оправдала врача. Мать ребенка подала кассацию и выиграла ее. Президиум облсуда вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение. Накануне областной суд вновь рассмотрел жалобы осужденной и больницы на приговор Тагилстроевского районного суда. Заявления оставлены без удовлетворения. Последний вердикт судей: Светлана Кексель виновна в смерти трехлетнего пациента, но от наказания освобождена в связи с истечением срока давности. Нижнетагильская больница обязана выплатить потерпевшей стороне 6 миллионов 27 тысяч 275 рублей, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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