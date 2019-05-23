Православных бесплатно отвезут в Верхотурье в день памяти святого Симеона

24 и 25 мая 2019 года в Верхотурье пройдет празднование Дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, по этому случаю Свердловская железная дорога традиционно пустит для паломников бесплатную электричку.

Поезд для верующих отправляется с екатеринбургского вокзала завтра в 08:16, обратный из Верхотурья – 25 мая в 15:00.

Праздничные богослужения возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Сонм архиереев совершит богослужения в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья: 24 мая в 16:00 – всенощное бдение, 25 мая в 09:00 – божественная литургия.

Верхотурье, служба информации

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