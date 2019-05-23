В Нижней Салде крупный пожар – горят шесть домов на двух улицах (ФОТО)

В Нижней Салде сотрудники МЧС борются с крупным пожаром. Горят сразу несколько деревянных домов на двух улицах. Огонь бушует на площади 470 квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского управления МЧС, на улице Урицкого огнем повреждены два нежилых здания, на улице Карла Либкнехта горят три жилых дома и одно нежилое строение. На месте ЧП развернут штаб спасателей. Огонь тушат 30 человек, к улицам стянуты 11 единиц пожарно-спасательной техники. Пожарным приходится возить в цистернах воду из пруда, расположенного в 200 метрах от очага возгорании. Также для подмоги с воздуха в Салду вылетел вертолет Ми-8.

По данным ведомства, угрозы распространения пожара нет. Спасатели отстояли от огня три жилых дома. Как сообщает местное издание «Городской вестник Плюс» на своей странице «ВКонтакте», салдинцы, проживающие вблизи очага пожара, обливали свои дома водой. По словам местных жителей, пожар начался в нежилом доме, и буквально за полчаса огонь переметнулся на три соседних дома. Информации о пострадавших не поступало.

Причина возгорания устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели. Администрация города решает вопрос о размещении погорельцев.

Нижняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

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