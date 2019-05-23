Свердловские железнодорожники запустят экскурсионный паровоз

Свердловские железнодорожники провели тестовую поездку экскурсионного ретропоезда в окрестностях Екатеринбурга. В состав вошли недавно отреставрированный паровоз ЛВ-0123, маневровый тепловоз и три пассажирских вагона.

Маршрут начался со станции Екатеринбург-Пассажирский, состав проехал через станции Екатеринбург-Сортировочный, Шувакиш и остановился на площадке на подъездных путях «Уралэлектромеди» в Верхней Пышме. На обратном пути он проследовал через станции Шувакиш, Гипсовая, Звезда. Общая продолжительность тестовой поездки составила около 2,5 часов.

«В настоящее время на Свердловской магистрали для вождения экскурсионных и ретропоездов используются два паровоза – Л-4372 и ЛВ-0123. Местом постоянной дислокации раритетов является локомотивное эксплуатационное депо Пермь-Сортировочная. В планах СвЖД на следующий год – восстановить еще два паровоза, которые будут дислоцироваться в Екатеринбурге, а также отреставрировать пассажирский электровоз ЧС2. Сейчас прорабатываются варианты проектов по запуску движения экскурсионных поездов на паровой тяге в окрестностях Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.05.19

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