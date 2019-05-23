На Екатеринбург надвигаются ливни и сильный ветер

Свердловских водителей предупредили о непогоде. По информации синоптиков, завтра, 24 мая, в регионе ожидается ветер до 20 метров в секунду и сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06», – напомнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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