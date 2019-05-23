Центр Екатеринбурга остался без света в разгар матча Россия – США

В середине второго периода игры Россия – США чемпионата мира по хоккею центр Екатеринбурга остался без света. В аварийной службе пояснили, что на подстанции произошла авария.

Прогнозов и обещаний аварийная служба не дает, с вопросами рекомендует обращаться в электросетевую компанию.

Болельщики достали гаджеты и смотрят игру невзирая на бытовые проблемы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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