Центр Екатеринбурга остался без света в разгар матча Россия – США

В середине второго периода игры Россия – США чемпионата мира по хоккею центр Екатеринбурга остался без света. В аварийной службе пояснили, что на подстанции произошла авария.
Прогнозов и обещаний аварийная служба не дает, с вопросами рекомендует обращаться в электросетевую компанию.
Болельщики достали гаджеты и смотрят игру невзирая на бытовые проблемы.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 23.05.19
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