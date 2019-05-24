На железнодорожный вокзал и в аэропорт Кольцово пришли сотрудники ФСБ

Железнодорожный вокзал в Екатеринбурге и аэропорт Кольцово станут сегодня учебной площадкой для силовиков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ Свердловской области, проводятся антитеррористические учения в рамках отработки вопросов обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

«Учения не повлияют на организацию воздушного и транспортного сообщения с Екатеринбургом», – отметили в УФСБ.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.19

Екатеринбуржцы одобрили проект планировки территории на ВИЗе. / В мэрии Екатеринбурга – снова встреча по храму и скверу (Онлайн-трансляция, ФОТО). / Городской пруд снова осушают (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»