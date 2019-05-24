Водитель скорой помощи, спасший из пожара женщину-инвалида, получит награду (ФОТО)

Житель поселка Горноуральский Сергей Заровный будет представлен к награде МЧС за смелость и спасение жизни человека. Мужчина успел вытащить из горящей квартиры 56-летнюю соседку с ограниченными возможностями здоровья. У спасенной женщины врачи диагностировали ожоги 1-2 степени рук и спины, она была госпитализирована.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар в трехэтажном доме в Горноуральском случился 21 мая. Сергей, живущий в соседнем поезде, заметил возгорание и вышел на улицу. Он услышал крики о помощи и увидел черный дым, идущий из окон второго этажа. Мужчина бросился к горящей квартире и выбил ногой деревянную дверь. Помещение уже было задымлено. Сергей встал на колени и пополз внутрь, освещая себе путь фонариком телефона. Вблизи выхода из комнаты он наткнулся на хозяйку и вместе с ней покинул квартиру. К тому времени, когда прибыли пожарные, комната была уже полностью объята огнем.

Спасатели потушили пожар за 20 минут. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В ведомстве отметили, что Сергей Заровный работает водителем скорой помощи в районной поликлинике. Мужчина признался, что ему впервые пришлось спасать кого-то из пожара.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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