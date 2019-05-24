В понедельник в Екатеринбург вернется лето – синоптики обещают +24

В Екатеринбурге снова наступило похолодание – регион находится под действием холодного антициклона, который пришел с Баренцева моря. Однако оно, согласно прогнозам синоптиков, будет недолгим. В субботу будет облачно с прояснениями, днем воздух прогреется лишь до +10 градусов. В воскресенье тоже будет выглядывать солнце, и температура поднимется до +17.

Уже в понедельник, 27 мая, существенно потеплеет – по прогнозу Росгидрометцентра, в этот день ожидается до +24 градусов. Во вторник, среду и четверг следующей недели будет около +20…+21 градуса. Возможны небольшие дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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