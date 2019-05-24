Жители Солнечного рассказали чиновниками и депутату о насущных вопросах

В новом микрорайне Солнечном в Екатеринбурге прошла встреча жителей с депутатом гордумы Еленой Бондаренко. К обсуждению насущных вопросов пригласили также двух заместителей главы администрации Чкаловского района Евгения Шипицына и Ивана Корякина. Встреча прошла в УК «Солнечный». На нее пришли и представители генерального девелопера проекта района – компании «Форум-групп».

Первая тема, в которой попросили разобраться депутата гордумы жители района, – это обеспечение медицинского обслуживания. Пока что в Солнечном нет своей больницы, и жители ездят в поликлиники на Вторчермет. Они рассказали Бондаренко, что часто сталкиваются с некомпетентностью некоторых медработников и нехваткой талонов на прием к специалистам. Особенно в детской поликлинике – жители Солнечного рассказали, что им сложно попасть к квалифицированному хирургу, невропатологу, педиатру. Представители управы, в свою очередь, отметили, что проблема актуальна для всего города, но пообещали взять вопрос на контроль. На следующую встречу с инициативной группой жильцов Солнечного пообещали пригласить главврача детской больницы № 8.

Надо напомнить, что в микрорайоне построено помещение для филиала детской поликлиники № 1 ДГБ № 8, в соответствии медико-техническим заданием горздрава. Бондаренко подтвердила, что сейчас решается вопрос о выкупе помещения муниципалитетом.

Спросили жители и про общеобразовательную школу, которую строят в Солнечном. Их интересовало, будут ли в нее набирать детей из соседних районов. Представительница ЕГД ответила, что приоритет будет отдан тем, кто проживает именно в Солнечном. Школа, напомним, будет сдана в мае 2020 года. Она рассчитана на тысячу учеников.

Еще один важный для местных жителей вопрос был посвящен транспортной доступности. Сейчас до Солнечного можно добраться на автобусах № 077 и № 53, и если к первому нареканий нет, то ко второму много претензий. Жители района пожаловались на несоблюдение интервала между рейсами, отсутствие остановки «Московская – Фурманова», которая была официально внесена в маршрут. Кроме того, представители инициативной группы рассказали депутату, что отследить движение автобусов в специальном приложении невозможно, поскольку некоторые водители, по всей видимости, отключают GPS-мониторинг. Бондаренко сообщила, что перевозчику уже вносили предписание исправиться, но проблема так и не решилась, поэтому представитель ЕГД возьмет ситуацию на контроль. Пообещала она заняться и вопросом продления маршрута автобуса № 57 до Солнечного, поскольку сейчас жители микрорайона не могут напрямик добраться до ближайших детской и взрослой поликлиник.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос о расширении улицы Вторая Новосибирская, которая ведет к Солнечному, – она уже внесена в проект на ближайшие годы. Также жители попросили разобраться с увеличением полос на улице Лучистой и строительством трамвайной линии до Солнечного. Оба проекта находятся в стадии проработки.

Говорили на встрече и о необходимости дальнейшего озеленения района, организации культурно-досуговых учреждений, полноценной работы опорного пункта полиции, контроле работы магазинов по продаже алкоголя, и так далее. По всем вопросам представитель ЕГД обещала оказать содействие. Добавим, что это был первый выездной прием Бондаренко, по ее словам, встречи с жителями Солнечного станут постоянными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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