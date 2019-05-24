В Telegram появились стикеры «За сквер» по мотивам екатеринбургского протеста

Массовые выступления жителей Екатеринбурга против строительства храма на месте сквера у театра драмы стали основной для нового стикерпака Telegram.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рисунки изображают главных героев резонансных событий, которые прошли в городе на прошлой неделе. Например, угадывается священник Максим Миняйло, омоновец, православный боец, строитель забора, мэр Александр Высокинский, уличный музыкант, девушка Катя, изображающая мать-природу, и другие. Кроме того, на стикерах есть два самых популярных лозунга протеста горожан – «Скверу быть» и «Это наш город».

Напомним, противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма началось 13 мая, когда на площадке у театра драмы появился забор. Огороженную территорию охраняли силы полиции, Росгвардии и ОМОНа, в первый день конфликта против протестующих выступили бойцы крепкого телосложения. Пиком массового протеста стало 15 мая, когда в сквере собралось свыше 6 тысяч человек. Градус напряжения понизился лишь после того, как по ситуации высказался президент РФ Владимир Путин – он предложил городским властям провести опрос мнения жителей. После этого губернатор Евгений Куйвашев и мэр Александр Высокинский заявили о возможности альтернативных площадок для строительства храма. Сейчас в администрации города решается вопрос о формате опроса населения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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