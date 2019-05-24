В Нижнем Тагиле «Нексия» сбила девушку на пешеходном переходе

Сегодня в Нижнем Тагиле случилось ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Когда она переходила дорогу по «зебре», на нее наехал автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

«В результате ДТП девушка-пешеход получила травмы – ушибы и ссадины ног. После осмотра врачами и оказания первой помощи она была отпущена домой. Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место ДТП сразу после получения информации о дорожно-транспортном происшествии, установлено, что девушка переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», – отметили в пресс-службе областного ГИБДД.

Там также рассказали, что водитель, с его слов, поворачивая налево, отвлекся – разговаривал с пассажиром и не заметил пешехода.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.19

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