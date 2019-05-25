ГИБДД устроили массовую проверку на дорогах: ловят пьяных водителей

Свердловская Госавтоинспекция в эти выходные проводит сплошные проверки автомобилистов на территории всей области. Акция направлена на выявление пьяных водителей за рулем.

«Ко всем нарушителям ПДД будут применены самые строгие меры воздействия в рамках административного и уголовного законодательства. Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Уголовная ответственность последует, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, либо он повторно откажется от медосвидетельствования», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители могут сообщить о фактах управления автомобилем водителем в состоянии опьянения по круглосуточным телефонам: 269-77-00 и 02. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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