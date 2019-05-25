Уличные художники установили на набережной в Екатеринбурге мини-купола (ФОТО)

В Екатеринбурге на набережной напротив сквера у драмтеатра появились стрит-арт-объекты по мотивам противостояний против строительства храма.

Уличные художники сегодня ночью выкрасили макушки ограждений в бело-золотой цвет, так что они стали похожи на церковные купола. Изначально на них были водружены маленькие кресты, но днем они исчезли.

Авторство работы принадлежит команде Jesus Gang, сообщает издание е1.ru. Свой проект художники назвали «Дайте больше куполов, их ведь и так мало в центре». Еще две их работы появились неподалеку – это «скворечник» на дереве и исправленное граффити на стене: вместо «За сквер» появилось слово «Зашквар».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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