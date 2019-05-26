«Космический поезд» из спутников Starlink в небе над Уралом снял астроном-любитель (ВИДЕО)

Уральский астроном-любитель и фотограф Илья Янковский в ночь на воскресенье запечатлел рой спутников Starlink, пролетающих над Свердловской областью.

Эти аппараты принадлежат компании SpaceX Илона Маска, их задача – покрыть планету дешевым и высокоскоростным спутниковым интернетом. 60 спутников Starlink были запущены на орбиту 24 мая. Светящуюся цепочку в ночном небе отмечали уже в разных уголках Земли.

В соцсетях спутники SpaceX уже окрестили космическим поездом. «Удалось за эту короткую ночь снять два пролета группы спутников Starlink. Надо сказать – зрелище весьма необычное», – написал Илья Янковский на своей странице в «Вконтакте».

«Космический поезд» в небе над Уралом

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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