Возле недостроя на Куйбышева появилась нелегальная парковка на газоне. Но ее никто не убирает (ФОТО)

Напротив долгостроя на улице Куйбышева, где должна была появиться гостиница, жители Екатеринбурга обнаружили нелегальную парковку. Автомобилисты бросают свои автомобили прямо на газоне, заезжая через тротуар, по которому двигаются пешеходы. При этом эвакуаторов на этой улице читатели агентства не заметили, а паркуются на газоне автолюбители регулярно.

Как напоминает «Новый День», проблема парковки на газонах находится в ведении квартальных, которые во время обходов должны фотографировать машины, нарушающие правила, составлять акт обследования, затем направлять запрос в ГИБДД, чтобы выяснить, где живет владелец, а после приглашать нарушителя на составление административного протокола. После всех этих действий административная комиссия выносит решение о наказании. Агентство обратилось в Службу заказчика Ленинского района, однако ответ пока не поступил.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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