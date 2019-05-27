В ДТП в Белоярском пострадали пять человек (ФОТО)

Сотрудники областной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали пять человек. Авария произошла накануне вечером на 11 километре дороги «Белоярский – Бруснятское – Некрасово». 32-летний водитель Lada Granta, который ехал со стороны Белоярского в Бруснятское, не справился с управлением, машину выбросило на «встречку», где она столкнулась с Chevrolet Klan, в котором ехали четыре человека, включая детей шести и десяти лет.

«Все участники ДТП получили ранения различной степени тяжести. Десятилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота. Дети находились на заднем пассажирском сидении, пристегнутые штатными ремнями безопасности. Мальчик шести лет перевозился с нарушением ПДД, он госпитализирован в ДГКБ № 9 Екатеринбурга с диагнозом рваная рана губы, закрытая черепно-мозговая травма. Также в тяжелом состоянии находится водитель отечественного автомобиля», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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