Водитель, погубивший пассажирку, приговорен к двум годам в колонии-поселении

В Ревде вынесен приговор 18-летнему водителю из Екатеринбурга Вячеславу Вострецову, по вине которого в ДТП погибла его пассажирка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, авария случилась 23 ноября 2018 года. Вострецов находился за рулем автомобиля «Ниссан – Цефиро» без прав, ехал по городу Дегтярску, везя с собой трех пассажиров. Дело было ночью. Водитель не учел особенности дорожных условий, не справился с управлением. Машину занесло, она врезалась в бетонный блок у дома № 20 по улице Клубной и перевернулась. В результате ДТП погибла пассажирка, ехавшая на переднем сидении, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

Суд назначил Вячеславу Вострецову наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Ревда, Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 27.05.19

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