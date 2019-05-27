Бухгалтер шоколадной фабрики пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате

Свердловские приставы проверяют на мошеннические действия бывшую сотрудницу кондитерской фирмы, которая попыталась дважды взыскать один и тот же долг.

Женщина работала бухгалтером на шоколадной фабрике и подала в суд на работодателя за невыплату заработной платы. Суд постановил взыскать с организации в пользу работницы 50 тысяч рублей. С исполнительным листом екатеринбурженка обратилась в отдел судебных приставов Железнодорожного района, где начали работу по ее делу. Но спустя некоторое время заявительница вновь предъявила документ о взыскании большей суммы той же заработной платы за тот же период. Предыдущий исполнительный лист женщина не отозвала.

Приставы расценили это как попытку мошенничества, поскольку горожанка подала в суд дважды, пытаясь вернуть один долг. «Исполнительный документ был отозван судом. По второму заработная плата взыскана. По факту действий взыскателя проводится ряд оперативных мероприятий», – сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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