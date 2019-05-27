Долевка переходит на эксроу-счета – на Урале 7 объектов пока в зоне риска

С 1 июля этого года застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. В процесс будут включены регуляторы – коммерческие банки, которые будут аккумулировать средства граждан на эскроу-счетах и, при соблюдении застройщиками ряда условий, выдавать нужные суммы на достройку жилья.

«Неграмотное либо неосознанное использование средств застройщиками, которые не рассчитали свои экономические возможности и перспективы, низкая ответственность за использование средств породили пласт вопросов, которые вынуждено решать государство. Поэтому было принято решение регулировать процесс, внести четкость. Между застройщиком и гражданином встал финансовый институт государства в лице банков. Средства граждан могут привлекаться, но не непосредственно застройщику, а будут накапливаться на счетах уполномоченных банков, а те будут финансировать стройку. Только на финише застройщики смогут этими средствами воспользоваться», – заявил сегодня на пресс-конференции министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

По его словам, министерство провело анализ состояния отрасли и готовности к переходу на эскроу-счета. «В стройке сегодня 199 объектов долевого строительства. Ситуация – половина на половину. 106 объектов планируется достроить без привлечения средств банков и открытия эскроу-счетов. Критерий установлен правительством РФ: если компания уже построила дома на 30% и привлекала не менее 10% средств дольщиков, то все будет по старой схеме. Перевести на эскроу-счета планируется 93 объекта. Из них примерно половина уже находятся в решении вопроса об открытии эскроу-счета, или на стадии рассмотрения, но по ним нет вопросов у министерства. Они должны войти в число тех, кто получит банковское финансирование, – сказал Волков. – По нашим оценкам, 14 объектов в пограничной стадии. Есть проблема, которая может не дать возможность застройщикам получить банковское финансирование. Они не достигли критериев правительства РФ, то есть не смогут достраивать по старой схеме. С ними ведется персональная работа. 50% из них (то есть по 7 объектам к 1 июля стройка должна дойти до стадии в 30% и должны быть привлечены средства дольщиков, – прим. ред.) планируют достигнуть показателей и выйти в старую схему, если нет – будет решаться вопрос об открытии эскроу-счета. Федерация разрабатывает мероприятия с учетом федеральных средств – это средства Агентства ипотечного жилищного кредитования, «Дом РФ». Еще по семи объектам – это те, которые, скорее всего, будут искать иной способ завершения строительства».

По его словам, по ряду объектов застройщики заключили тестовый договор долевого строительства. «Это технический договор, когда компания в начале стройки делает тестовый документ, регистрирует его, и это дает возможность стартовать остальным договорам долевого участия. Но кроме этого единственного тестового договора других нет – такие объекты попадут в разряд тех, которые набрали критерии, минстрой проводит работу, чтобы тестовый договор был расторгнут. Мы настаиваем на этом», – пояснил он.

Министр отказался назвать те семь объектов, которые находятся в рискованной ситуации, чтобы «не вызывать напряжение у застройщиков». «Этим только можно добиться отрицательного результата. Компания должна решить, как достроит. Если не было предусмотрено иных средств, то стройка будет остановлена. Будет формироваться иной способ завершения строительства объекта – привлечение средств федеральных через АИЖК. Объектов, где дольщики уже вложились, практически нет. Есть только один объект, где 11 дольщиков, у остальных – технические договоры», – пояснил он.

Как отметил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, в Свердловской области определены 29 банков, которые будут иметь право открывать эскроу-счета. 12 из них уже прошли проверки и готовы к работе по новой схеме. В их числе – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Запсибкомбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и другие. «Уже происходит предоставление средств, и отказов пока четыре в связи с несоответствием критериям, установленным правительством РФ. Но это не окончательное решение, у застройщиков есть возможность обратиться в другие банки», – отметил представитель ЦБ РФ.

По словам Марданова, жители Свердловской области достаточно «продвинутые», поэтому не боятся вкладывать средства в эскроу-счета, зная о новом механизме. «Они знают и то, что средства застрахованы больше, чем обычные вклады – до 10 млн рублей», – подчеркнул он.

Вместе с тем, пока свердловчане вкладывают только личные накопления, а брать ипотеку, чтобы вложиться в долевку по-новому, не готовы. Это повлияло на объем выдачи займов – за последние три месяца он сократился на 20% в Свердловской области.

Вместе с тем, рынок может ждать некоторое повышение цен на недвижимость в связи с тем, что предоставление средств застройщикам все же будет под процент, в отличие от договоров долевого участия. «Счет обслуживается банком, это стоит денег. Это будет оплачиваться итоговой стоимостью жилья. Мы уже говорили, что в случае, если реализация объекта идет хорошо, счет наполняется хорошими темпами, предположительно стоимость такого обслуживания будет 6-7%. Это ожидаемое увеличение стоимости жилья», – отметил министр Волков.

Однако, по словам Марданова, может получиться и удешевление жилья. «В чем преимущество механизма? Если раньше застройщик был вынужден привлекать финансирование в течение всего срока строительства, получая деньги с лагом, то сейчас в рамках проектного финансирования он получает всю нужную сумму в один день. Если он хорошо организовал процесс, это резко снижает стоимость строительства. К тому же, застройщикам необязательно все средства брать в банке. Есть значительная часть, у кого достаточно собственных средств, чтобы построить дома», – отметил глава уральского управления Банка России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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