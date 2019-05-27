В выходные гаишники поймали 154 пьяных водителя

Начиная с вечера пятницы и до воскресенья включительно в Свердловской области проходили рейды и массовые проверки транспорта – сотрудники ГИБДД вместе с участковыми, работниками ППС и дружинниками искали тех, кто садится за руль в нетрезвом виде. Таких было обнаружено 154 человека.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, 110 водителям выписали административные протоколы по ст. 12.8 КоАП, им грозит лишение прав и штраф 30 тысяч. Еще 26 водителей попались пьяными за рулем уже не в первый раз, их могут привлечь к уголовной ответственности, штрафы для них существенно выше – от 200-300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до 3-х лет. Еще 18 водителей отказались от медосвидетельствования, им грозят штрафы и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Несколько нетрезвых водителей пытались скрыться от полицейских. «В Артемовском автоинспекторам пришлось организовать преследование водителя мотоцикла, который пытался скрыться от наряда ДПС. Позже выяснилось, что водитель не только не имеет права управления, разрешающего управление мотоциклом, но и находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После проведения освидетельствования алкотестер показал значение – 1,23 мг, что соответствует сильному опьянению», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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