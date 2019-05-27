На Урале начинают разработку качканарского месторождения титаномагнетитовых руд

Холдинг ЕВРАЗ приступил к реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Промышленную добычу руды из нового карьера планируется начать в первом квартале 2021 года.

Как сообщают в управлении по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений»УРАЛ» (ЕВРАЗ), проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. На реализацию первой очереди проекта планируется направить 6,4 млрд рублей. Месторождение будет отрабатываться одним карьером. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн тонн в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Ввод Собственно-Качканарского месторождения предполагает использование самых современных технологий: карьерных экскаваторов с емкостью ковша 20 кубических метров и большегрузных карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн. В дальнейшем планируется разместить крупное дробление руды непосредственно в карьере, подъем руды конвейером на борт карьера, где будут расположены дробилки средне-мелкого дробления. Доставка измельченной руды на фабрику обогащения будет осуществляться магистральным конвейером.

В настоящее время ведется подготовка к добыче руды. Подготовлена вся рабочая документация, начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, насосных станций, дренажных канав и водоводов. Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году, в январе 2021 начнется их промышленная отгрузка на фабрики. Добыча руды из Гусевогорского месторождения, которое близко к истощению, сократится, и к 2030 году составит менее 40 млн тонн ежегодно.

«Реализация первой очереди проекта позволит сохранить добычу руды на ЕВРАЗ КГОКе на уровне 59 млн тонн в год, причем к 2024 году 22% всего объема руды, добытой на предприятии, будет обеспечивать Собственно-Качканарское месторождение, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Это гарантирует стабильную работу другому крупному промышленному предприятию региона – Нижнетагильскому металлургическому комбинату».

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ – 6 километров, ширина – до 4 километров, высота залегания пород – от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 миллионах тонн в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Екатеринбург, Служба информации

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