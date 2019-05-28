В Екатеринбурге потеплеет до +27 градусов

Синоптики прогнозируют тепло в Екатеринбурге всю неделю, причем к ее завершению станет по-летнему жарко. Как сообщили в Гидрометцентре России, сегодня ожидается умеренная погода – днем воздух прогреется до +22…+24 градусов, столбики термометров поднимутся до тех же значений в среду и четверг днем. По ночам будет около +11 градусов.

Уже в ночь на пятницу будет значительно теплее – до +16 градусов, а в последний день рабочей недели обещают летнюю жару – до +27 градусов днем. Также тепло будет в субботу и воскресенье.

В ночь на пятницу, субботу и понедельник пройдут небольшие дожди. В остальное время ожидается ясная погода, возможна переменная облачность.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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