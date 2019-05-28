«Массаж лапками» и «мурчание без перерыва»: благотворительный проект повторил нашумевшую рекламу доставки еды

Благотворительный проект из Екатеринбурга Meow Gallery повторил нашумевшую рекламу сервиса доставки еды Delivery Club, в которой рассказывалось, кто может доставить заказ – учитель, музыкант, полиглот, и т.д.

«В Екатеринбурге коты из Meow Gallery тоже могут быть полезными и предлагают доставку блюд из меню, например «Положи еду вот сюда» или «Массаж лапками». К сожалению, один из сотрудников, попавший в рекламу, не доставит вам ничего, потому что сказал, что не создан для служения. Зато каждый из этих ребят ищет для себя хозяина и готов рассмотреть вариант трудоустройства за полную миску корма на постоянную должность «Любимец в семье»», – рассказали в Meow Gallery.

Екатеринбург, Елена Сычева

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