В МЧС пригласили уральцев бесплатно проверить навигаторы

ГУ МЧС России по Свердловской области пригласило уральцев бесплатно проверить спутниковые навигаторы. Акция проходит с 27 мая до пятницы, 31 мая, включительно.

«В преддверии сезона отпусков, путешествий и походов в лес проверьте свой спутниковый навигатор любой марки, модели и назначения. С 27 по 31 мая 2019 года ФБУ «Уралтест» проводит бесплатную проверку точности определения координат индивидуальных спутниковых навигаторов. Акция приурочена ко Дню спутникового мониторинга и навигации», – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там уточнили, что проверить оборудование можно ежедневно с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в Екатеринбурге на улице Красноармейской, 2а, в кабинете № 118. Телефон для справок: +7(343)236-30-15, добавочный код – 356.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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