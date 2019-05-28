«Стенограффия» начала прием заявок от уличных художников

Организаторы фестиваля «Стенограффия» объявили сбор заявок от потенциальных участников. Он продолжится до 14 июля включительно.

Оргкомитет ждет портфолио уличных художников на почту hello@stenograffia.ru. «С лучшими из лучших мы выйдем на связь и начнем проработку проектов. Если у вас уже есть идеи – первая ступень достигнута, если же вы еще в поиске – включайте режим ускорения», – говорят организаторы фестиваля.

Тем, кто пройдет отбор, предоставят право выбора площадок с фотографиями и описанием контекста локации. «После того как координаты будут определены, вы начинаете готовить свой проект. А мы готовы прийти на помощь, если в этом будет необходимость. Сроки определяются индивидуально для каждого города. Готовый эскиз мы согласовываем со всеми необходимыми инстанциями, собственниками, административными органами и готовим все, чтобы вы могли начать полет», – добавили в «Стенограффии».

Екатеринбург, Елена Сычева

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