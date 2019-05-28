российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 мая 2019, 10:52 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Стенограффия» начала прием заявок от уличных художников

Организаторы фестиваля «Стенограффия» объявили сбор заявок от потенциальных участников. Он продолжится до 14 июля включительно.

Оргкомитет ждет портфолио уличных художников на почту hello@stenograffia.ru. «С лучшими из лучших мы выйдем на связь и начнем проработку проектов. Если у вас уже есть идеи – первая ступень достигнута, если же вы еще в поиске – включайте режим ускорения», – говорят организаторы фестиваля.

Тем, кто пройдет отбор, предоставят право выбора площадок с фотографиями и описанием контекста локации. «После того как координаты будут определены, вы начинаете готовить свой проект. А мы готовы прийти на помощь, если в этом будет необходимость. Сроки определяются индивидуально для каждого города. Готовый эскиз мы согласовываем со всеми необходимыми инстанциями, собственниками, административными органами и готовим все, чтобы вы могли начать полет», – добавили в «Стенограффии».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

В МЧС пригласили уральцев бесплатно проверить навигаторы. / Уральская экзотика. Патриарх Кирилл прокомментировал протест против строительства храма. / Голкипер «Автомобилиста» претендует на звание лучшего вратаря КХЛ 2018/19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия,

Новости партнеров