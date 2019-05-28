В Богдановиче рецидивист получил 2,2 года строгача за оскорбление и насилие над полицейским

В Богдановиче суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении двух уголовных преступлений – «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и «Оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ).

«Днем 12 января 2019 года подсудимый применил физическое насилие в отношении заместителя начальника полиции Богдановичского района. Так он пытался помещать законной деятельности по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В тот же день злоумышленник в присутствии посторонних граждан оскорбил этого же полицейского, высказав в его адрес нецензурные слова», – сообщили в пресс-службе СУСКР по Свердловской области.

Свою вину в ходе следствия житель Богдановича признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на 2,2 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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