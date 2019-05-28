В Первоуральске горела многоэтажка – пострадала женщина (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня около восьми часов утра произошел пожар в доме № 20а на улице Береговой. По данным МЧС, возгорание произошло в квартире на шестом этаже. На момент инцидента дома находилась хозяйка, которая вышла, оставив дверь открытой. Женщина не пострадала.

Пожар в многоэтажке Первоуральска

Огонь вспыхнул в кухне, пострадал и коридор. Пламенем было охвачено 20 кв. м. Отделка квартиры была из пластика, потому подъезд быстро наполнился едким и густым дымом. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, из подъезда были эвакуированы в общей сложности 17 человек, 8 из них пришлось выводить по лестничным маршам с верхних этажей с помощью масок-самоспасателей. Среди них есть пострадавшая. Женщину с ожогами дыхательных путей доставили в городскую больницу.

По данным очевидцев, во время тушения у огнеборцев не сработала автолестница. В пресс-службе МЧС эту информацию подтвердили. «Сейчас по данному факту проводится служебная проверка. Отмечу, что к месту пожара была направлена резервная автолестница, когда этот факт выявился. И в данной ситуации спасение людей производилось по лестничным маршам», – рассказала «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

Первоуральск, служба информации

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