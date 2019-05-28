На уральском прииске найден огромный изумруд весом 1,6 кг (ФОТО)

Редкий изумруд весом 1,6 кг найден на единственном в России месторождении изумрудов «Мариинский прииск» (пос. Малышева, Свердловская область, входит в госкорпорацию «Ростех»). Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет – изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим – 1540 граммов, был камень, найденный в 2018 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории – «зеленый», по сорту – к третьей, в связи с наличием природных трещин. Находкой уже заинтересовались покупатели – стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 миллиона рублей.

«Редкий экземпляр изумруда поднят работниками очистного забоя на-гора, минуя технологический процесс, и пришел к нам практически в первозданном виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности изумруда», – объяснил генеральный директор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский.

Напомним, Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Малышева, Екатеринбург, служба информации

Малышева, Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

Доверенные эмиссары Куйвашева отчитались о доходах. / В Первоуральске горела многоэтажка – пострадала женщина (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловские власти опубликовали новые «мусорные» тарифы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»