В заксо на заседание по теме «мягких лапок» принесли кота (ФОТО)

Депутат заксо Вячеслав Вегнер пришел сегодня на заседание комитета по природопользованию и АПК с котом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», комитет сегодня рассматривает обращение от белгородских коллег, предлагающих запретить проводить домашним животным операцию онихэктомии, результатом которой является ампутация у животного концевой фаланги пальцев целиком вместе с когтями. В России у заводчиков домашних животных прижилось неофициальное название процедуры – «мягкие лапки». По мнению белгородских депутатов, эта операция оказывает на животных неблаготворное воздействие, повышая риски развития патологических процессов в их организме, приводит к ограничению естественных природных возможностей и повадок животного. «Считаем, что без ветеринарных показаний проведение подобной операции недопустимо», – пишут белгородские депутаты коллегам.

Свердловские депутаты склонны согласиться с их мнением.

Комитет проголосовал за то, чтобы на пленарное заседание заксобрание вопрос не выносить, но сообщить Белгородской областной думе, что профильный комитет свердловского заксобрания предложение коллег поддерживает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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