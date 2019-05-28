Нашествие «зеленых фуражек» в ЦПКиО – Екатеринбург отмечает День пограничника (ФОТО)

Российские пограничники сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В Екатеринбурге зеленые фуражки по традиции заполнили парк имени Маяковского. С утра там гуляют бывшие сослуживцы и действующие военнослужащие, ветераны погранвойск. Многие пришли с семьями и захватили с собой домашних питомцев, нарядив их по случаю в тельняшки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местом притяжения для отдыхающих стал памятник пограничнику на аллее ратной славы в ЦПКиО. Компании сослуживцев по очереди фотографируются рядом с бронзовой статуей солдата и собаки.

Скамейки парка превратились в импровизированные столы с едой и выпивкой, к середине дня большинство защитников рубежей родины уже навеселе. Но праздник проходит мирно, за обстановкой следит полиция.

Единственный недостаток, который бросается в глаза, – в парке явно не хватает туалетов для такого количества отдыхающих, и некоторые не брезгуют воспользоваться кустами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.05.19

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