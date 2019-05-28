В День защиты детей, 1 июня, в Екатеринбурге напишут самое длинное письмо счастья. Акция пройдет в рамках IV ежегодного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких» в парке у ТРЦ «Радуга Парк». Все участники мероприятия смогут написать свои заветные желания в «Самом длинном письме счастья». Кроме того, как рассказали организаторы, в этот же день в парке пройдет пленэр, будут организованы творческие мастер-классы и благотворительная продажа книг и сувениров. Перед гостями праздника с концертом выступят народный ансамбль танца им. А. Поличкина, артисты Свердловской государственной детской филармонии и другие коллективы.

«На главной сцене состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков «Счастье – это…», в котором приняли участие около полутора тысяч ребят со всей России. Также пройдет презентация уникальной книги «Единственный в мире путеводитель по счастью, нарисованный детьми, для больших и маленьких» – это первое книжное собрание самых счастливых моментов, рассказанных и нарисованных детьми и подростками от 2 до 18 лет. В книгу вошли около 600 рисунков и рассказов ребят из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Новосибирска, Иркутска и других городов России. Свои работы для книги представили учащиеся художественных и общеобразовательных школ, творческих объединений России, подопечные медицинских учреждений, воспитанники социально-реабилитационных центров, юные художники со всей России», – добавили организаторы праздника.

Екатеринбург, Елена Сычева

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