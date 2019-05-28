В Каменске-Уральском эвакуировали детский приют из-за пожара (ФОТО)

В Каменске-Уральском случилось возгорание в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Пожар произошел в помещении гардероба на втором этаже, огонь повредил вещи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. До прибытия спасателей персонал эвакуировал 9 человек, в том числе 4 детей. Еще 23 ребенка в этот момент находились на прогулке. Пострадавших в результате происшествия нет. Сам пожар был незначительным, площадь составила 3 квадратных метра. К месту вызова были стянуты 8 единиц пожарно-спасательной техники и 29 человек. В течение десяти минут пожарные потушили огонь. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 28.05.19

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