В День России в центре Екатеринбурга будут петь хором и не будут продавать алкоголь

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении общегородского праздника «Хором славим Россию и город – 2019», посвященного Дню России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в праздничном концерте будет участвовать хор, объединяющий профессиональные, любительские, народные, ветеранские, студенческие и детские хоровые коллективы в сопровождении духового оркестра. Площадкой для выступления станет лестница в Историческом сквере, ведущая от водопада Городского пруда к памятнику Отцам города. Репетировать музыканты будут накануне, 11 июня, с 16-00 до 19-00; установка сцены и аппаратуры намечена на раннее утро 12 июня. Сам праздничный концерт состоится 12 июня с 12-00 до 14-00, после чего начнется демонтаж сцены и уборка территории. Возле сцены будут установлены четыре биотуалета и один мусорный контейнер.

Торговым предприятиям, расположенным в границах улиц Горького – Малышева – Воеводина – проспекта Ленина – площади Труда рекомендовано ограничить продажу алкоголя с 10:00 до 15:00 в среду, 12 июня.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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