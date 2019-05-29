В Екатеринбурге эвакуировали работников торгового центра «Карнавал»

В Екатеринбурге сегодня утром эвакуировали людей из торгового центра «Карнавал». По сообщениям очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация. К тому моменту торговый центр еще не открылся для посетителей – он работает с 10 часов утра, поэтому из него эвакуировали только работников.

Сейчас возле «Карнавала» стоят пожарные машины. Получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области не удалось.

Отметим, что вечером 1 февраля в этом торговом центре произошел пожар. Возгорание началось в помещении, предназначенном для погрузки товаров, где вспыхнули картонные коробки. Здание заволокло дымом, из него были эвакуированы 40 человек, с огнем пожарным удалось справиться за 20 минут. Позднее в этом году «Карнавал» также эвакуировали несколько раз, в том числе – во время лжеминирований, в частности, людей выводили из торгового центра 6 и 13 апреля, 8 мая и 25 мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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