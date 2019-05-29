От укусов клещей пострадали уже 13 тысяч свердловчан

В Свердловской области зарегистрировано больше 13 тысяч случаев обращения к врачам по поводу укуса клещей. Причем более трети из обратившихся пострадали, не покидая пределов Екатеринбурга. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в уральской столице нападению опасных членистоногих подверглись 4 780 человек, из них – 1 069 дети.

В больницах региона с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» находятся 45 человек, еще 86 госпитализированы в связи с подозрением на боррелиоз. «В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 5 546 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 94 пробах (1,7%), на боррелиоз и другие инфекции исследовано 4 535 проб, возбудитель этого заболевания обнаружен в 1 456 пробах (32,1%), а также в 126 лаборанты нашли возбудителя моноцитарного эрлихиоза, в 37 пробах – гранулоцитарного анаплазмоза», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

В санитарном ведомстве отметили, что чаще всего на клещей жалуются жители Пышминского, Слободо-Туринского, Талицого, Рефтинского городских округов, Байкаловского и Ирбитского муниципальных районов, города Камышлова, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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