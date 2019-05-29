Из-за прорыва трубы Водоканала залило проезжую часть на Щербакова

В Екатеринбурге сегодня утром было затруднено движение в районе перекрестка улиц Самолетной и Щербакова. Там произошел прорыв трубопровода диаметром 200 мм, который принадлежит екатеринбургскому МУП «Водоканал». Вода вылилась на проезжую часть, образовались глубокие лужи, и автомобилисты вынуждены были двигаться вброд и крайне медленно.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, в настоящее время место прорыва установлено, сейчас работники блокируют его. При этом водоснабжение, заверили в Водоканале, у абонентов не пропадет. Для устранения последствий аварии потребуются раскопки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

От укусов клещей пострадали уже 13 тысяч свердловчан. / В Екатеринбурге эвакуировали работников торгового центра «Карнавал». / ЕТК возместит ущерб владельцам трех машин, пострадавших во время опрессовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»