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Среда, 29 мая 2019, 09:33 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев запретил Тунгусову вести международные переговоры от имени Свердловской области

Губернатор Свердловской области продолжает подчищать областные нормативно-правовые акты от упоминания первого заместителя губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня опубликован указ, который меняет перечень должностных лиц, уполномоченных от имени губернатора согласовывать с министерством международных и внешнеэкономических связей области международные переговоры и командировки госслужащих, а также проекты международных соглашений Свердловской области и иностранных государств. В действующей редакции документа такие полномочия возложены на «первых заместителей губернатора, заместителей губернатора и руководителей органов исполнительной власти». Поскольку после изгнания Владимира Тунгусова в регионе остался только один первый замгубернатора, Алексей Орлов, формулировку пришлось сменить. Дипломатические функции теперь возложены на первого замгубернатора (Алексея Орлова), вице-губернатора (Сергея Бидонько) и других замов губернатора и министров.

Вероятно, о необходимости такой поправки власти вспомнили в связи с приближением проведения X выставки «Иннопром» а также международного форума GMIS-2019.

Екатеринбург, служба информации

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