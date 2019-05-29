В Краснотурьинске оштрафованы мать с сыном за незаконный бизнес на прогулочной лодке

В Краснотурьинске вынесен приговор по уголовному делу женщины-предпринимательницы и ее несовершеннолетнего сына за организацию прогулок в акватории местного пруда на моторной лодке. Один из вояжей закончился печально: лодка под управлением подростка столкнулась с другим судном, пассажиры получили травмы.

Мать и сын были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Суд установил, что женщина оформила ИП и использовала свою лодку «Казанка 5МЗ» в коммерческих целях. При этом у обвиняемой не было специальной лицензии и прав на управление маломерным судном. Вопреки требованиям, в лодке не было спасательных жилетов, медицинской аптечки и сигнальных средств. Судном управлял несовершеннолетний, у которого также не было прав.

Вечером 24 июня 2018 года подсудимые за 400 рублей организовали экскурсию по пруду для двух женщин с детьми 3 и 4 лет. «Казанка» с пассажирами столкнулась с лодкой «Прогресс-2», и люди ударились о выступающие части судна. У первой женщины-пассажирки были сломаны несколько зубов, вторая получила рвано-ушибленные раны головы и правой скулы. У маленького мальчика диагностировали ушиблено-рваные раны левой щеки и слизистой полости рта, у девочки – ушиб лба. Так как в лодке не было аптечки, несовершеннолетний обвиняемый не смог оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.

Суд постановил оштрафовать предпринимательницу на 100 тысяч рублей, а ее сына – на 20 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемые должны выплатить пострадавшим 128 тысяч рублей в качестве возмещения вреда.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 29.05.19

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